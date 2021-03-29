Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

Liverpool , Schalke 'den 1.1 milyon euro ücretle kiralayıp 21 milyon euro satın alma opsiyonu olan Ozan Kabak 'ı da kadrosunda tutacak. Jürgen Klopp 'un 'Kadromuzda tutalım' raporu üzerine bonservisini alacak.

"OZAN KABAK ÜMİT VADETTİ"

Bu haber hakkında konuşan Liverpool efsanesi John Aldridge, "Ozan Kabak, ilk maçlarda yeterli değilmiş gibi görünüyordu. Ancak, o maçlar sonucunda Ozan Kabak ile ilgili bir kanıya varmak haksızlık olurdu. Son dönemde oynadığı maçlarda ise gerçekten ümit vadetti.