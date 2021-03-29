Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

'dan kararı! Sezon sonu...

devi , ekibi 'de forma giyen milli futbolcu 'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Liverpool Teknik Direktörü kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcu ile ilgili kararını verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:03
Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

, bu yaz 'ın bonservisini almayı planlıyor.

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

The Sunday World'de yer alan habere göre; , Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i tutarak sık sık sakatlanan Joel Matip ise elden çıkarılacak.

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

Matip'in satılmasından elde edilecek gelir ile yeni ve genç bir stoper alınacak.

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

, 'den 1.1 milyon euro ücretle kiralayıp 21 milyon euro satın alma opsiyonu olan 'ı da kadrosunda tutacak. 'un 'Kadromuzda tutalım' raporu üzerine bonservisini alacak.

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

"OZAN KABAK ÜMİT VADETTİ"

Bu haber hakkında konuşan efsanesi John Aldridge, ", ilk maçlarda yeterli değilmiş gibi görünüyordu. Ancak, o maçlar sonucunda Ozan Kabak ile ilgili bir kanıya varmak haksızlık olurdu. Son dönemde oynadığı maçlarda ise gerçekten ümit vadetti.

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

Bence 'un gelecekteki savunma problemlerine cevap olacak bir stoper olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Sezon sonu...

Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki , formasıyla 5 lig, 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

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