Son dakika spor haberi: Ozan Kabak ilk günlerini anlattı! "Zor oldu ama..."

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, lige adapte olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Ozan, kulüp dergisine verdiği röportajda, Liverpool'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini aktardı.

İngiltere'deki ilk günlerinde zorlandığını kaydeden 20 yaşındaki milli oyuncu, "Kış döneminde bir takıma katılmak, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak ve yeni bir dille yeni bir ülkeye taşınmak her zaman zordur. Benim için de zor oldu." ifadelerini kullandı.

Bundesliga'ya kıyasla Premier Lig'de seviyenin daha yüksek olduğunu belirten Ozan, "Bence futbolun en üst seviyesi ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago, Firmino ve Shaqiri buraya gelmeden önce Bundesliga'da oynadı, teknik direktörümüz de Almanya'da görev yaptı. Onların tavsiyesini dinleyerek antrenman ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'da birçok savunma oyuncusunun sakatlık yaşadığını hatırlatan Ozan, "Bir ay oldu ve şimdiden (takıma) yerleştiğimi söyleyebilirim. Dürüst olmak gerekirse bu benim için büyük bir sorumluluk ama yapabilirim. Taraftarımızı mutlu etmek ve gururlandırmak istiyorum." yorumunu yaptı.