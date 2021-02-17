Duje Caleta-Car'dan transfer itirafı! Ozan Kabak'tan önce Liverpool onu istemiş

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, as stoperlerinin uzun süreli sakatlığı sonrası takviye arayışına girmiş ve devre arası transfer döneminin son gününde Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamıştı.

Kırmızılar'ın bu transfer öncesi, Olympique Marsilya'da oynayan Hırvat defans oyuncusu Duje Caleta-Car'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Bu itiraf bizzat oyuncunun kendisinden geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caleta-Car, şöyle konuştu:

Liverpool'dan teklif aldığım doğru. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri beni istediği için mutlu oldum. Bu benim açımdan bir onurdur. Bu teklif, performansımın iyi olduğunu gösteriyor. Ancak kulübümle, burada kalmaya karar verdim. Marsilya da Avrupa'nın büyük kulüplerinden... Burada kendimi çok fazla geliştirebilirim. Liverpool'a gitmediğim için pişman değilim. Kariyerimde ileri bir adım olabilirdi ama şu an Olympique Marsilya'ya odaklıyım. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.



