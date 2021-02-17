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Duje Caleta-Car'dan transfer itirafı! 'tan önce onu istemiş

Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi 'un, milli stoper 'ı renklerine bağlamadan önce ara transferin son gününde forması giyen Hırvat futbolcu Duje Caleta-Car için teklif yaptığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:51
Duje Caleta-Car'dan transfer itirafı! Ozan Kabak'tan önce Liverpool onu istemiş

takımlarından , as stoperlerinin uzun süreli sakatlığı sonrası takviye arayışına girmiş ve devre arası transfer döneminin son gününde forması giyen milli futbolcu 'ı kiralamıştı.

Kırmızılar'ın bu transfer öncesi, 'da oynayan Hırvat defans oyuncusu Duje Caleta-Car'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Bu itiraf bizzat oyuncunun kendisinden geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caleta-Car, şöyle konuştu:

Liverpool'dan teklif aldığım doğru. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri beni istediği için mutlu oldum. Bu benim açımdan bir onurdur. Bu teklif, performansımın iyi olduğunu gösteriyor. Ancak kulübümle, burada kalmaya karar verdim. Marsilya da Avrupa'nın büyük kulüplerinden... Burada kendimi çok fazla geliştirebilirim. Liverpool'a gitmediğim için pişman değilim. Kariyerimde ileri bir adım olabilirdi ama şu an Olympique Marsilya'ya odaklıyım. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.


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