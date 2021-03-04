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Son dakika spor haberleri: patlaması! 'ı geride bıraktı

Ara transfer döneminde 'den devi 'a kiralanan , ilk 4 maçta gösterdiği performansla sınıfı geçti. İngiliz basını 20 yaşındaki savunma oyuncusunun kalitesini gösterdiğini belirtti ve Jurgen Klopp'un pres oyununa adapte olabileceği ifade edildi. Ozan Kabak, forma giydiği maçlardaki istatistikleri ele alındığında topla ilişkisi bakımından birçok takım arkadaşını geride bıraktı. İşte o istatistikler ve İngiliz basınının Ozan Kabak yorumları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 15:57
Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz , Ada basınının gündeminden düşmüyor.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

Virgil , Joe Gomez, Joel Matip ve Fabinho'nun sakatlıklarının ardından savunma hattına takviye yapmak adına 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte 04'ten kiralanan genç savunmacının 'da kalıcı olup olamayacağı tartışılıyor.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

basını, ile birlikte transfer edilen Ben Davies'in 'daki geleceğine dair karamsar olsa da milli futbolcunun şimdiye dek süre aldığı 4 resmi müsabakada ortaya koyduğu performansla uzun vadede başarılı bir transfer olduğuna inanıyor.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

'ın 'a çok zor bir dönemde geldiğinin ve henüz 20 yaşında olduğunun altının çizildiği haberde, ilk 4 maçında oynadığı futbolun potansiyeli hakkında ciddi fikirler verdiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

Genç stoper için sezonun geri kalanın çok kritik olduğunu hatırlatan İngilizler, 'ın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı konusunda önünde çok kritik 3 ay bulunduğunu yazdı.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

OZAN KABAK KALİTESİNİ GÖSTERDİ!
Habere göre; şimdiye dek yakaladığı istatistiklerle ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. formasıyla ilk maçında Leicester City karşısında yaşadığı talihsizliklere rağmen 70. dakikaya kadar oynadığı futbol tam not alırken, son bölümlerdeki şanssızlığı içinse 'savunmacı laneti' yakıştırması yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

'ın ikili mücadele ve hava topu kazanma konusunda ilk 4 maçında ortalama bir performans sergilediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

Genç oyuncu, 04'te bu alanlarda ortalama yüzde 75.9 başarı sağlarken bu oranın 'da yüzde 56.5'a düştüğü ancak alışma sürecindeki bir savunmacı için bunun umut veren bir istatistik olduğu görüşü hakim.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

GERİDEN DAHA İYİ OYUN KURUYOR
Milli stoperin bir diğer öne çıkan özelliği olarak ise geriden oyun kurma yeteneği gösterildi. Yazıda, aynı pozisyonda oynayan ancak şu an sakat olan Virgil , Joe Gomez ve Joel Matip gibi topla ilişkisinin iyi olduğuna ve hatta şu an başarı yüzdesi olarak üç tecrübeli isimden daha iyi olduğuna dikkat çekildi.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

ilk 4 maçında yüzde 91.9 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesi yakalarken sakatlık öncesi dönemde yüzde 89.8, Joe Gomez yüzde 86 ve Joel Matip 87.9 ile oynuyordu. İngilizler, bu istatistikler doğrultusunda Ozan Kabak'ın Premier Lig seviyesinde 'ayağı iyi, oyun kurabilen' elit bir stoper olarak kabul edilebileceğini düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

JURGEN KLOPP'UN PRES OYUNUNDA BEKLENENİ VEREBİLİR Mİ?
hakkında bir diğer önemli kriter olan başarılı pres yüzdesini de masaya yatıran İngilizler, teknik direktör Jurgen Klopp'un pres oyununa adapte olup olamayacağını değerlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

VAN DIJK'I GERİDE BIRAKTI!
İstatistiklere bakıldığında, 20 yaşındaki oyuncunun bu alanda da Virgil ve Joe Gomez'i geride bıraktığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

Yüzde 39.3 başarılı pres yüzdesiyle oynayan 'ın ardından yüzde 34.8 ile Joe Homez gelirken, 'ın ise yüzde 33.6'ta kaldığı kaydedildi. Joel Matip ise yüzde 39.4 ile Ozan Kabak'ı yüzde 0.1 oranında ufak bir farkla geçebildi.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

Haberde son olarak 'ın kuşkusuz çok yetenekli, yüksek potansiyelli elit bir stoper adayı olduğunun altı çizildi ve önündeki üç aylık sürecin kendisi için hayati önem taşıdığı savunuldu.

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