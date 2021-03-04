Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak patlaması! Van Dijk'ı geride bıraktı

Genç oyuncu, Schalke 04'te bu alanlarda ortalama yüzde 75.9 başarı sağlarken bu oranın Liverpool 'da yüzde 56.5'a düştüğü ancak alışma sürecindeki bir savunmacı için bunun umut veren bir istatistik olduğu görüşü hakim.

GERİDEN DAHA İYİ OYUN KURUYOR

Milli stoperin bir diğer öne çıkan özelliği olarak ise geriden oyun kurma yeteneği gösterildi. Yazıda, aynı pozisyonda oynayan ancak şu an sakat olan Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip gibi topla ilişkisinin iyi olduğuna ve hatta şu an başarı yüzdesi olarak üç tecrübeli isimden daha iyi olduğuna dikkat çekildi.