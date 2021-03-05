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Son dakika spor haberleri: Jurgen Klopp kötü haberi verdi! ...

Son dakika spor haberleri: ekibi 'un 'den kiraladığı 'ın son maçında sakatlık yaşadığı bildirildi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, genç savunmacının sakatlık sorunu yaşadığı ve maçında forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 16:12
Son dakika spor haberleri: Jurgen Klopp kötü haberi verdi! Ozan Kabak...

'da kara bulutlar dağılmıyor. Birçok ismi sakatlanan ekibi ara transfer döneminde milli yıldızımız 'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Genç savunmacının maçında sakatlandığı kaydedildi.

Ara transfer döneminde 'ten kadroya katılan Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ozan Kabak'ın son Chelsea maçında bir sakatlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Liverpool Menajeri , yaptığı açıklamada son maçta sakatlık sorunu yaşayan Ozan Kabak'ın maçında oynamasının beklenmediğini dile getirdi.

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