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'de aralık ayının futbolcusu Fernandes!

'de ayın futbolcusu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 'da forma giyen , 'de aralık ayının futbolcusu seçildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 17:15
Premier Lig'de aralık ayının futbolcusu Fernandes!

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki Portekizli yıldızın aralarında takım arkadaşı ve Liverpoollu 'ın da yer aldığı 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.

Fernandes, aralık ayında 'ı 6-2 yendikleri maçta iki, 2-2 berabere kaldıkları mücadelesinde de bir kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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