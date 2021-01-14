Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Everton maçına corona virüsü engeli!

- maçına corona virüsü engeli!

'de - karşılaşması corona virüsü nedeniyle oynanamayacak. Aston Villa'da vakaların çıkmasının ardından kapatılan antrenman tesisleri ise test sonuçlarının negatife dönmesi halinde oyunculara pazar günü açılacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:10
Aston Villa-Everton maçına corona virüsü engeli!

'dan yapılan açıklamada, takımdaki vakaların karantina sürecinin devam etmesi ve test sonuçlarının negatife dönmemesi nedenleriyle 17 Ocak Pazar günü ile yapacakları lig maçının ertelendiği belirtildi.

Aston Villa ile arasında yine salgın nedeniyle aralık ayında ertelenen lig karşılaşması ise 23 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Aston Villa'da vakaların çıkmasının ardından kapatılan antrenman tesisleri ise test sonuçlarının negatife dönmesi halinde oyunculara pazar günü açılacak.

Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta antrenman tesislerini kapatmış ve 'nda ile oynadığı maça, 23 yaş altı takımıyla çıkmıştı. Aston Villa'nın, ile dün oynaması planlanan lig karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

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