Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce göreve geldi

'da 'in yerine göreve geldi

ekibi 'da 'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 7 puan elde eden West Bromwich Albion, 19. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:35
West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce göreve geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan İngiliz ile 18 aylık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Sam Allardyce ve yardımcısı Sammy Lee'nin, takımın yarınki antrenmanlarına katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Sam Allardyce, daha önce , , Blackburn Rovers, , Sunderland, ve Everton gibi önemli İngiliz takımlarında görev almıştı. 66 yaşındaki Allardyce, 2016 yılında ise 'nı çalıştırmıştı.

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