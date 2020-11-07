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4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere 'in köklü kulüplerinden 8. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı 'ı 4-1 ile geçti. Sheffield United erken bulduğu golle öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak rakibine boyun eğdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:48
Chelsea 4-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere 'de , evinde 'ı 4-1 mağlup etti. Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, Sheffield United'ı ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada David McGoldrick'in golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Chelsea, 23. dakikada Tammy Abraham, 34. dakikada Ben Chilwell, 77. dakikada ve 80. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 15 yapan Chelsea, maç fazlası ve averajla Leicester City'nin önünde 3. sıraya yükseldi. Sheffield United ise bir puanla son sırada kaldı.

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