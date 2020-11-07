Haberler İngiltere Premier Lig Everton 1-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

1-3 | MAÇ SONUCU

'in 8. haftasında Mancherster United, deplasmanda konuk olduğu 'ı Bruno Fernandes (2) ve Edinson Cavani'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Cenk Tosun mücadelenin 80. dakikasında oyuna dahil oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 17:56
Everton 1-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-1 kazandı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2) ve Edinson Cavani kaydederken, Everton'ın tek sayısı Bernard'dan geldi.

CENK TOSUN 80'DE

Ev sahibi ekipte karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli golcü Cenk Tosun, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu skorun ardından Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Everton 13 puanda kaldı.

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