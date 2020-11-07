Everton 1-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-1 kazandı.
ManU'ya galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2) ve Edinson Cavani kaydederken, Everton'ın tek sayısı Bernard'dan geldi.
CENK TOSUN 80'DE
Ev sahibi ekipte karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli golcü Cenk Tosun, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu skorun ardından Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Everton 13 puanda kaldı.