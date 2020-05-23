Şok tabancası taşıyan Bella Kolasinac gözaltına alındı!

Geçtiğimiz sene Londra'da Mesut Özil'le birlikte bir Türk restoranı çıkışında saldırıya uğrayan ve Türk asıllı yıldızın hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye şok tabancasıyla girmeye çalışınca Londra Biggin Hill Havaalanında gözaltına alındı.

The Sun'da yer alan habere göre, Bella Kolasinac polise verdiği ifadesinde İngiltere'de şok tabancası taşımanın yasak olduğunu bilmediğini belirtip, tabancayı kendini korumak için taşıdığını ve ülke dışına çıkarma iznine sahip olduğunu söyledi.

"YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRMİŞTİ"

Kolasinac'ın avukatı ise konuyla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade edip, "Şok tabancası halen paket halinde ve şarjı yok. Bella, tabancayı ülke dışına çıkarabilme konusunda attığı mailleri ispat etti. Tabancanın yasal olmadığına yönelik yanıt geldiğinde de uçaktaydı ve telefonu kapalıydı. Havayolu şirketi de İngiltere'ye girmeden önce gümrük yetkilileri tarafından da şok tabancası olduğu yönünde bilgilendirilmişti" dedi.

MESUT VE EŞİNE YAPILAN SALDIRIDAN SONRA TABANCA ALMIŞ

Sead ve Mesut'a geçen yıl yapılan saldırıdan sonra Kolasinac'ın eşinin bu tabancayı almaya karar verdiği belirtilirken, Bella Kolisinac'ın polise "Almanya'da taşıma izni olanlar şok tabancası bulundurabiliyor. O da yanlış bir şey yapmadığını düşündüğü için bunu söylemedim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.