Raheem Sterling: Futbola geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız var - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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: Futbola geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız var

Raheem Sterling: Futbola geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız var

kulübü 'de forma giyen , futbola yeniden başlamak için 4-5 haftaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

kulübü 'de forma giyen , futbola yeniden başlamak için 4-5 haftaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sterling, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle ertelenen lige geri dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

Karantinanın ilk günlerinde oldukça garip hissettiğini kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "Daha sonra kendime şunu söyledim. Karanlık bir odada 6-7 saat Call of Duty oynayarak zamanımı geçiremem. Programa göre çalışma yapmalıyım." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin ligi başlatmak için çalıştıklarını aktaran Sterling, bu konuda hükümetin onayını beklediklerini dile getirdi.

Evde antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Manchester Cityli yıldız, "Futbola geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız var. Hazırlık yapmamız gerekiyor, doğrudan gidip başlayamayız. Dostluk maçına çıkmıyoruz, kazanmak için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 17.05.2020
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