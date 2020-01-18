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18 Ocak 2020, Cumartesi
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golle döndü

Cenk Tosun golle döndü

'un formasını giydiği , deplasmanda 'ye konuk oluyor. Maça ilk 11'de başlayan Tosun Paşa, 39. dakikada müthiş bir gole imza attı.

'in 23. haftasında , Etihad'da 'ye konuk oluyor. Milli yıldızımız , karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Maça ilk 11'de başlayan Tosun Paşa, 39. dakikada müthiş bir gole imza attı.

Ev sahibi ekip bu sezon çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik almayı başarırken, konuk ekip Crystal Palace ise 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik almayı başardı.

Manchester City'nin 11'i: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, İlkay, , Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero

Crystal Palace'ın 11'i: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Cenk Tosun

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  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 19:06
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