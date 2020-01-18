Cenk Tosun golle döndü
Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, deplasmanda Manchester City'ye konuk oluyor. Maça ilk 11'de başlayan Tosun Paşa, 39. dakikada müthiş bir gole imza attı.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Crystal Palace, Etihad'da Manchester City'ye konuk oluyor. Milli yıldızımız Cenk Tosun, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Maça ilk 11'de başlayan Tosun Paşa, 39. dakikada müthiş bir gole imza attı.
Ev sahibi ekip bu sezon çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik almayı başarırken, konuk ekip Crystal Palace ise 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik almayı başardı.
Manchester City'nin 11'i: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, İlkay, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero
Crystal Palace'ın 11'i: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Cenk Tosun
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 19:06
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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