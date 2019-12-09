Everton'a Pereira uyarısı! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verilmesinin ardından adaylar arasında Çin ekibi Shanghai SIPG'yi çalıştıran Vitor Pereira da var.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, Portekizli teknik adamla ilgili geniş bir haber kaleme alındı. Pereira'nın kariyeriyle ilgili bilgiler verilirken, "Olympiakos'la sözleşmesini feshettikten kısa süre sonra Fenerbahçe ile imzaladı ancak burada görevi uzun sürmedi. Kariyerindeki en kötü izi ise Alman ekibi 1860 Münih'i küme düşürmesiydi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Everton'ın, Çin'de dünyanın en çok kazanan isimlerinden olan Vitor Pereira'yı listesine almasını sağlayan noktanın ise Portekizli çalıştırıcının 6 yıl önce de bu kulüple görüştüğü ve futbol bilgisiyle İngiliz ekibinin yönetimini etkilemesi olarak gösterildi.

Pereira'nın ayrıca futbolculuk kariyerinin oldukça kısa sürdüğünün ve 28 yaşında futbolu bıraktığının altı çizildi.