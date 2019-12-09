Everton'a Pereira uyarısı! Fenerbahçe...
Everton'da görevine son verilen Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük görevi için düşünülen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira için İngiliz basınında detaylı bir haber hazırlandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verilmesinin ardından adaylar arasında Çin ekibi Shanghai SIPG'yi çalıştıran Vitor Pereira da var.
İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, Portekizli teknik adamla ilgili geniş bir haber kaleme alındı. Pereira'nın kariyeriyle ilgili bilgiler verilirken, "Olympiakos'la sözleşmesini feshettikten kısa süre sonra Fenerbahçe ile imzaladı ancak burada görevi uzun sürmedi. Kariyerindeki en kötü izi ise Alman ekibi 1860 Münih'i küme düşürmesiydi" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Everton'ın, Çin'de dünyanın en çok kazanan isimlerinden olan Vitor Pereira'yı listesine almasını sağlayan noktanın ise Portekizli çalıştırıcının 6 yıl önce de bu kulüple görüştüğü ve futbol bilgisiyle İngiliz ekibinin yönetimini etkilemesi olarak gösterildi.
Pereira'nın ayrıca futbolculuk kariyerinin oldukça kısa sürdüğünün ve 28 yaşında futbolu bıraktığının altı çizildi.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 11:01
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Everton'a Pereira uyarısı! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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