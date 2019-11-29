Arsenal'de Emery'nin görevine son verildi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildiği açıklandı.
Günlerdir konuşulan ayrılık haberi resmiyet kazandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Unai Emery ile yolların ayrıldığını duyurdu
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, İspanyol çalıştırıcı ile birlikte teknik ekibin de görevine son verildiği ifade edildi. İngiliz ekibinde görevi Freddie Ljungberg yürütecek. Ljungberg sezon başında U23 takımı için göreve getirilmişti.
Takımdaki oyuncularıyla zaman zaman sorun yaşayan deneyimli çalıştırıcının arası Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile iyi değildi.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 13:40
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
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