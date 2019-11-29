Arsenal'de Emery'nin görevine son verildi!

Günlerdir konuşulan ayrılık haberi resmiyet kazandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Unai Emery ile yolların ayrıldığını duyurdu

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, İspanyol çalıştırıcı ile birlikte teknik ekibin de görevine son verildiği ifade edildi. İngiliz ekibinde görevi Freddie Ljungberg yürütecek. Ljungberg sezon başında U23 takımı için göreve getirilmişti.

Takımdaki oyuncularıyla zaman zaman sorun yaşayan deneyimli çalıştırıcının arası Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile iyi değildi.