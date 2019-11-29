Arsenal'de Emery'nin görevine son verildi! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'de Emery'nin görevine son verildi!

'de Emery'nin görevine son verildi!

Arsenal'de Emery'nin görevine son verildi!

ekiplerinden 'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör 'nin görevine son verildiği açıklandı.

Günlerdir konuşulan ayrılık haberi resmiyet kazandı. takımlarından , alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, İspanyol çalıştırıcı ile birlikte teknik ekibin de görevine son verildiği ifade edildi. İngiliz ekibinde görevi Freddie Ljungberg yürütecek. Ljungberg sezon başında U23 takımı için göreve getirilmişti.

Takımdaki oyuncularıyla zaman zaman sorun yaşayan deneyimli çalıştırıcının arası Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile iyi değildi.

  1. 29.11.2019
  2. Güncelleme: 29.11.2019 13:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal'de Emery'nin görevine son verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN