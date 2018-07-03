Sokratis Papastathopoulos Arsenal’de – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’de

    <a href="/index/sokratis-papastathopoulos?id=05db7001-3f69-4bd2-ae4d-5ac5018272ad" class="" rel="tag">Sokratis Papastathopoulos</a> <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>’de

    ’da forma giyen Yunan stoper , İngiliz ekibi ’e oldu.

    , yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Ada ekibinden yapılan açıklamada, 'da forma giyen Yunan futbolcu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 'den Sokratis'in transferinde ödenecek bedel hakkında bilgi paylaşılmazken, İngiliz basını ise deneyimli futbolcu için yaklaşık 20 Milyon Euro verileceğini yazdı.

    Yunan savunma oyuncusu, daha önce ülkesi , ve 'da forma giyerken, 79 kez de milli takım formasını terletti.


    1. 3.7.2018 11:46
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