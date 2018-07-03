Borussia Dortmund’da forma giyen Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos, İngiliz ekibi Arsenal’e transfer oldu.
Yunan savunma oyuncusu, daha önce ülkesi Yunanistan, İtalya ve Almanya'da forma giyerken, 79 kez de milli takım formasını terletti.
- 3.7.2018 11:46
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
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Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
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Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Sokratis Papastathopoulos Arsenal’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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