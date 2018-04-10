Cenk Tosun, Lukaku'yu geride bıraktı
Everton'un, devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun performansıyla beğeni topladı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 17:55
-
Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel
Toplam 2
Yorum
gs gercekten ligimizin cok ustunde bir oyuncu.
-
Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel
Toplam 2
Yorum
gs gercekten ligimizin cok ustunde bir oyuncu.
-
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ve Yönetimi resmen göreve başladı
Toplam 2
Yorum
ts hayırlı olsun.doğru adımlar ve hayırlı kararlar almanızı temenni ediyorum.hoca konusunda da Tolunay kafkas dışında iyi bir hoca anlaşılır in
Cenk Tosun, Lukaku'yu geride bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.