Emre, Juve’ye imzayı atıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın yeni kulübü belli oluyor. İtalyan Rai Sport'ta yer alan haberde 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yıllık 4 milyon euro artı bonuslar olmak üzere Juventus ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. Devre arasında ön sözleşme imzalayacak yıldız ismin, sezon sonunda Torino ekibinin yolunun tutacağı ifade edildi. 3.5 yıldır Liverpool forması giyen Emre Can, bu sezon 20 maçta görev almış ve 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.