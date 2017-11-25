 Cantona: Bence Guardiola – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Cantona: Bence Guardiola

    Cantona: Bence Guardiola
    Manchester United'ın efsane ismi Cantona, takımın başında Guardilaola'yı görmek istediğini söyledi. Cantona, "Mourinho da iyi bir menajer ama ben hücum futbolu nedeniyle Guardiola'yı tercih ederim" dedi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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