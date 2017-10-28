Kane göze geldi
İngiliz ekibi Tottenham’da forma giyen Kane, sakatlığı nedeniyle bugün Manchester United ile oynanacak lig maçında takımını yalnız bırakacak
Yıldız oyuncu, Tottenham'ın Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. Ligde 20 puanla zirve yarışını sürdüren iki takımın 10. hafta mücadelesi, yarın TSİ 14.30'da Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Bu sezon başarılı bir grafik sergileyen Tottenham'da İngiliz golcü Kane, ligde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:46
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
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osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
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ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
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Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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