Şampiyonluk aşkına

Transfer döneminde erkenden yaptığı 11 transferle kadrosunu güçlendiren Süper Lig şampiyonu Bursaspor, 2. Lig macerasına başlıyor. Başkan Enes Çelik yönetimi, 2 sezon sonra ait olduğu yere dönmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetiminde, 25 Temmuz-8 Ağustos arasında Erzurum'da kamp yapan Bursaspor, son provasında da sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendi. 2. Lig'de sezonu Pazar günü saat 16.00'da Y.Malatya deplasmanında açacak Timsahlar, yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak. Taraftar desteğini her zaman arkasında hisseden yeşil-beyazlılar, Malatya'da da bu destekle sezona 3 puanla başlamak istiyor.

KOMBİNEDE YENİ REKOR

Yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık karşılaşmasında, 6 galibiyet elde etmeyi başaran Bursaspor, 35 bine yakın kombine satarak kulüp tarihinin rekorunu da kırdı. Geçtiğimiz sezon Nesine 3. Lig'de yer almasına rağmen taraftar ortalamasında Türkiye ikinciliğini elde eden Timsah, bu sezon da 43 bin yeşil-beyazlı taraftarıyla "kapalı gişe" oynayacak.