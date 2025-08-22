CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Şampiyonluk aşkına

Şampiyonluk aşkına

Geçen sezon Nesine 3. Lig'de şampiyonluğa uzanan Bursaspor'da hedef, yarın başlayacak olan Nesine 2. Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemek

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonluk aşkına

Transfer döneminde erkenden yaptığı 11 transferle kadrosunu güçlendiren Süper Lig şampiyonu Bursaspor, 2. Lig macerasına başlıyor. Başkan Enes Çelik yönetimi, 2 sezon sonra ait olduğu yere dönmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetiminde, 25 Temmuz-8 Ağustos arasında Erzurum'da kamp yapan Bursaspor, son provasında da sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendi. 2. Lig'de sezonu Pazar günü saat 16.00'da Y.Malatya deplasmanında açacak Timsahlar, yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak. Taraftar desteğini her zaman arkasında hisseden yeşil-beyazlılar, Malatya'da da bu destekle sezona 3 puanla başlamak istiyor.

KOMBİNEDE YENİ REKOR

Yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık karşılaşmasında, 6 galibiyet elde etmeyi başaran Bursaspor, 35 bine yakın kombine satarak kulüp tarihinin rekorunu da kırdı. Geçtiğimiz sezon Nesine 3. Lig'de yer almasına rağmen taraftar ortalamasında Türkiye ikinciliğini elde eden Timsah, bu sezon da 43 bin yeşil-beyazlı taraftarıyla "kapalı gişe" oynayacak.

Barış Alper'e servet!
Reklam
DİĞER
Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Talep edilen rakamlar el yaktı...
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu denedi! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
F.Bahçe'de gündem Catamo!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! 01:21
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:20
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:19
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 01:10
Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum! Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum! 01:10
Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı! Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı! 01:10
Daha Eski
Başakşehir turu zora soktu! Başakşehir turu zora soktu! 01:09
F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati 01:09
G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! 01:09
Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar 01:09
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:09
Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! 01:09