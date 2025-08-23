Bursa’dan F.Bahçe’ye

2. Lig'in şampiyonluk adayı Bursaspor, 3 genç futbolcusunu F.Bahçe'ye verdi. Yapılan açıklamada, "Pilot takımımız Nilüfer'de kiralık oynayan profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın transferi için F.Bahçe ile anlaşılmıştır" denildi. U17 Milli Takımı'nda da oynayan Sevim forvet, Sancaklı sağ kanat ve Çakmakkaya orta sahada görev alıyor.
