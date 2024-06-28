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Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildiği bildirildi. İşte haberin detayları...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 10:30
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Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki dönem futbolculardan Brandley Kuwas'ın, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle haklı olarak sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Kuwas'ın yanı sıra sözleşme ihlalleri içeren FIFA'da 3 dava dosyanın daha bulunması nedeniyle kulübe sportif ceza olarak 2 transfer ve tescil dönemi transfer yasağı verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar 1 Mart 2024 tarihinde verilmiş olup, takip eden 2024-2025 futbol sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi ile 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde infaz edilecektir. Söz konusu karar sebebiyle FIFA ve TFF nezdinde yer alan tüm borçlar ödense de kulübümüz yukarıda belirtmiş olduğumuz 2 dönem transfer yapamayacaktır."

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