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Buca’da Musa krizi!

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup Play-Off finalinde İskenderunspor- 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha normal sezonda son 3 maçta kadroda yer almamıştı. Çağıran'ın Play-Off müsabakalarında da kadroda olmayacağı öğrenildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Buca’da Musa krizi!
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup Play-Off finalinde İskenderunspor- 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha normal sezonda son 3 maçta kadroda yer almamıştı. Çağıran'ın Play-Off müsabakalarında da kadroda olmayacağı öğrenildi.
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