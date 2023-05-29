Buca’da Musa krizi!

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup Play-Off finalinde İskenderunspor- 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha normal sezonda son 3 maçta kadroda yer almamıştı. Çağıran'ın Play-Off müsabakalarında da kadroda olmayacağı öğrenildi.
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup Play-Off finalinde İskenderunspor- 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha normal sezonda son 3 maçta kadroda yer almamıştı. Çağıran'ın Play-Off müsabakalarında da kadroda olmayacağı öğrenildi.