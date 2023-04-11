Balıkesir’de çirkin saldırı

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor, 2-0 kaybettiği Uşakspor deplasmanı dönüşünde şok bir olay yaşadı. Takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar, yemek molası sırasında oyunculara saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda yaralanan olmadı. Kulüp saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor, 2-0 kaybettiği Uşakspor deplasmanı dönüşünde şok bir olay yaşadı. Takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar, yemek molası sırasında oyunculara saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda yaralanan olmadı. Kulüp saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.