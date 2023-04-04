Haberler TFF 2. Lig 24Erzincanspor’da Ahmet Yıldırım dönemi başladı!

24Erzincanspor’da Ahmet Yıldırım dönemi başladı!

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor'un yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 16:09
24Erzincanspor’da Ahmet Yıldırım dönemi başladı!

TFF 2. Lig'de mücadele eden 24Erzincanspor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'la sezon sonuna kadar opsiyonlu olarak sözleşme imzalandı.

24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar, hedeflerin hiçbir zaman play-off olmadığını her zaman şampiyonluk olduğunu kaydetti.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü olan ve daha önce birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik adam Ahmet Yıldırım ise, 24Erzincanspor'da top koşturan futbolcuları ve genel anlamında ligi iyi bildiğini belirterek kalan maçlarda galibiyeti hedefliyor.

Ahmet Yıldırım'ın daha önce çalıştırdığı takımlar ise şöyle;
Mersin İdman Yurdu (Yrd.Antrenör), Körfez, Pendikspor, Fethiyespor,
BB Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Çorum, Amed SK

DİĞER
5 aylık hamile Aslı Enver’den karnı burnunda poz!
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: "Meleğim..."
F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?
Dev transfer operasyonu! Listede 3 isim var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaeli karıştı
TFF 2.Lig, 3. Lig fikstürü
YÖK bursu başvuru şartları ve başvuru ekranı!
KYK ön lisans, lisans, yüksek lisans bursu ne kadar oldu 2023?
YÖK bursuna zam mı geldi, ne kadar oldu 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor 17:17
İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! 17:02
24Erzincanspor Ahmet Yıldırım'a emanet! 24Erzincanspor Ahmet Yıldırım'a emanet! 16:08
Salih Uçan göz dolduruyor! Son 4 maçta... Salih Uçan göz dolduruyor! Son 4 maçta... 15:55
Beşiktaş'tan VAR başvurusu! Beşiktaş'tan VAR başvurusu! 15:52
Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... 15:48
Daha Eski
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 15:33
F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? 15:29
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? 15:08
Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi! Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi! 15:05
G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! 14:48
Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:44