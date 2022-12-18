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BALIKESİRSPOR VANSPOR CANLI İZLE | Balıkesirspor Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig'de heyecan sürüyor. Kırmızı Grup'ta Balıkesirspor ile Vanspor kozlarını paylaşacak. Peki, Balıkesirspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Balıkesirspor - Vanspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:00
BALIKESİRSPOR VANSPOR CANLI İZLE | Balıkesirspor Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor ile Vanspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Balıkesirspor, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor. 30 puan toplayan Vanspor ise 6. sırada yer alıyor.

BALIKESİRSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Vanspor maçı 18 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Balıkesirspor - Vanspor maçının yayıncısı bulunmuyor.

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