BALIKESİRSPOR VANSPOR CANLI İZLE | Balıkesirspor Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor ile Vanspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Balıkesirspor, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor. 30 puan toplayan Vanspor ise 6. sırada yer alıyor.
BALIKESİRSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor - Vanspor maçı 18 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Balıkesirspor - Vanspor maçının yayıncısı bulunmuyor.
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