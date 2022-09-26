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Öncü’den çifte podyum

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarış haftasında İspanya'da Katalonya'da üst üste ikinci kez podyuma çıktı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Öncü’den çifte podyum

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarış haftasında İspanya'da Katalonya'da üst üste ikinci kez podyuma çıktı. Hafta sonunun ilk yarışını 3. tamamlayan Can Öncü, 2. yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada geçti ve bu sezonki dördüncü podyumuna imza attı. Yarış boyunca harika geçişlere imza atan Can Öncü ile Dominique Aegerter, Stefano Manzi ve Lorenzo Baldassarri arasında teker tekere bir mücadele yaşandı. Öncü, Supersport genel klasmanında üçüncü sıraya yükseldi. Supersport'ta sezonun dokuzuncu durağı olan Portekiz yarışı, 07-09 Ekim tarihlerinde koşulacak.

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