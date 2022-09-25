Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Amedspor - Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Amedspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMEDSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amedspor - Bursaspor maçı 25 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MAÇ YAYIN LİSTESİNDEN KALDIRILDI

İç sahadaki tüm maçları TRT Kürdi'de yayınlanan Amedspor'un bu akşam Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma ev sahibi takımın talebi üzerine yayın listesinden çıkarılmıştı. Bursaspor Kulübü'nün talebi yeşil-beyazlı taraftarların da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonucu maç tekrar tekrar yayın listesine alınmıştı. Ancak bir süre sonra Amedspor-Bursaspor karşılaşması hem TRT'nin hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitelerindeki "naklen yayınlanacak maçlar" listesinden çıkarıldı.