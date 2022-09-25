Haberler TFF 2. Lig Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçınad Amedspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 17:00
Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Amedspor - Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Amedspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMEDSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amedspor - Bursaspor maçı 25 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MAÇ YAYIN LİSTESİNDEN KALDIRILDI

İç sahadaki tüm maçları TRT Kürdi'de yayınlanan Amedspor'un bu akşam Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma ev sahibi takımın talebi üzerine yayın listesinden çıkarılmıştı. Bursaspor Kulübü'nün talebi yeşil-beyazlı taraftarların da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonucu maç tekrar tekrar yayın listesine alınmıştı. Ancak bir süre sonra Amedspor-Bursaspor karşılaşması hem TRT'nin hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitelerindeki "naklen yayınlanacak maçlar" listesinden çıkarıldı.

DİĞER
Son dakika: Burnley taraftarından Wout Weghorst tepkisi! Halil Dervişoğlu hüsranı...
Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı o kareler yürek dağladı! Yaşasaydı 12 yaşında olacaktı: "İyi ki senin gibi bir melekle..."
Transferde büyük bomba! Geri dönüyor
Vurduğunuz gol olsun! İşte Milli Takım'ın ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alt ligden haberler (21.09.22)
Süper İskenderun
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK | İnstagram'da hikayeler artık...
Faroe Adaları nerede?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor hazırlık maçında farklı kazandı Konyaspor hazırlık maçında farklı kazandı 17:09
Transferde büyük bomba! Geri dönüyor Transferde büyük bomba! Geri dönüyor 16:51
Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar 16:47
G.Birliği'nde Aktaş yeniden başkan oldu G.Birliği'nde Aktaş yeniden başkan oldu 16:28
Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen müjdesi! Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen müjdesi! 16:26
F.Bahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı! F.Bahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı! 16:22
Daha Eski
Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta? Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta? 15:55
Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi... Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi... 15:32
Barcelona'dan Lionel Messi atağı! Barcelona'dan Lionel Messi atağı! 15:11
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? 15:04
Merih Demiral'dan Jesus paylaşımı! Merih Demiral'dan Jesus paylaşımı! 14:48
Kipchoge kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi Kipchoge kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi 13:56