Bayburtspor evinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu

Gençosman Stadyumu'nda 15.30'da başlayan maçı Tugay Kaan Numanoğlu, Emrah Ünal, Kemal Mavi üçlüsü yönetti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği play-off rövanş maçını 5 bin kişi tribünden seyretti. Maç öncesi son antrenmanlarını yapan ev sahibi takımla konuk takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.



Güvenlik görevlileri gerginliği büyümeden ayırdı. Her iki takımın baskılı bir oyun sergilediği görülürken, iki takımda net gol pozisyonlarını kaçırdı. Etkili ve baskılı mücadelesini sürdüren Bodrumspor, 37'nci dakikada 17 numaralı oyuncu Süleyman Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Bodrumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya her iki takımda istekli bir şekilde başladı. 71'nci dakikada 21 numaralı oyuncu Burhan Eşer, takımının ikinci golünü atarak durumu 2-0 yaptı. 8 dakika sonra Bodrumspor, 79'ncu dakikada Berk İsmail Ünsal ile 3'ncü golünü atarak 3-0 öne geçti. Bayburtspor evindeki şansı iyi değerlendiremeyen, mağlup olan taraf olurken rövanş maçı Bodrumspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.