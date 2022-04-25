Hoşgeldin Sakarya

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında deplasmanda Serik'i 2-1 yenip, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği isimlerle Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakarya, 11 yıldır 1. Lig'e uzaktı. Serik'i Ömer Bozan ve Onur Toprak'ın golleriyle deviren Tatangalar puanını 81'e yükselterek mutlu sona ulaştı.

BAYRAM ERKEN GELDİ

Günler öncesinde Sakarya'nın cadde ve sokakları yeşil-siyahlı bayraklarla donatılmıştı. Şehirdeki şampiyonluk atmosferi takımı ateşleyerek mutlu sona kavuşturdu. Ramazan Bayramı'na 1 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Sakaryaspor, taraftarına bayramı sevincini erken yaşattı. Tatangalar'ın 1 Mayıs'ta kendi sahasında oynayacağı K.Maraş maçının ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldırması bekleniyor.