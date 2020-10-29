Sakarya takıldı

Tatangalar, iki kez öne geçtiği maçta Sivas Belediye ile 2-2 berabere kalarak yara aldı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:02Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Bir ileri iki geri giden Sakarya yine takıldı. Sivas Belediye'yi konuk eden Tatangalar iki kez öne geçtiği maçta puan kaybetti. 7'de Ümit Yasin'in sayısıyla öne geçen Sakarya, 23'te Ali Say'ı tutamadı. Sakarya 45'te penaltı kazandı ve Mehmet Boztepe'nin golüyle 2-1 yaptı. 49'da Mustafa Aydın skoru ilan etti: 2-2. Sakarya'da 25'te Ümit, Sivas'ta 60'ta Şeyhmus atıldı.