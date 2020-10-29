Haberler TFF 2. Lig Sakarya takıldı

takıldı

Tatangalar, iki kez öne geçtiği maçta ile 2-2 berabere kalarak yara aldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Sakarya takıldı
Bir ileri iki geri giden yine takıldı. 'yi konuk eden Tatangalar iki kez öne geçtiği maçta puan kaybetti. 7'de Ümit Yasin'in sayısıyla öne geçen Sakarya, 23'te Ali Say'ı tutamadı. Sakarya 45'te penaltı kazandı ve Mehmet Boztepe'nin golüyle 2-1 yaptı. 49'da skoru ilan etti: 2-2. Sakarya'da 25'te Ümit, 'ta 60'ta Şeyhmus atıldı.
BİZE ULAŞIN