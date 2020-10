Cengiz Demir 10 numaraya konuştu

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan B.B. Bodrumspor 'un 19 yaşındaki futbolcusu Cengiz Demir , hayalinin ve hedefinin Antalyaspor 'da oynamak olduğunu söyledi. Genç stoper, "Antalyaspor U19 takımında kaptanlık yapmak bana çok şey öğretti. Bu görev bana bazı sorumluluklar yükledi ve yeni hedefler koymama vesile oldu. Hayalim ve hedefim Antalyaspor'da oynamak. Benim mevkiimde de tecrübeli olmak önemli. Antalyaspor yöneticilerimizle ve hocalarımla bu konu hakkında sezon başında uzun uzun konuştuk. Bir takımda maç tecrübesi kazanmanın benim için daha iyi olacağı fikrinde mutabık kaldık. Menajerim ile görüştüğümde ise Bodrumspor'un beni istediğini öğrendim. Şans bulacağımı düşünerek geldim"dedi.Demir şöyle devam etti: "Hocamız gençleri çok seven ve sürekli eksikleri tamamlamak için uğraşan birisi. Ben de kendisinden her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bana da ilk geldiğim andan beri güvenip forma şansı verdi. Bu sezon hedefim Bodrumspor forması ile dolu dolu bir sezon geçirmek, profesyonel liglerdeki tecrübe eksiğimi gidermek. Önümüzde ki sezon Antalyaspor'a daha güçlü ve hazır dönmek istiyorum. Her iki kulübüme de layık olabilmek için düzenli olarak ekstra antrenmanlar yapıyorum."Gelişim liglerinde en önemli faktörler tesisleşme ve teknik direktördür. Biz Antalyaspor olarak bu konuda oldukça şanslıydık. Harika imkânlarımız ve çok tecrübeli bir hocamız vardı. Cihat Güler hocamız sayesinde çok iyi bir gelişim ligi dönemi geçirdiğimi söyleyebilirim. 2. Lig maçları çok sert geçerken, Gelişim Ligi maçları çok daha yumuşak geçiyordu. Hedef her iki tarafta aynı fakat hatanın bedeli 2. Lig'de çok daha ağır ödeniyor. Bu da işin bize tecrübe katacağı kısmı.Bodrumspor'un her geçen sezon daha da iyi olacağını umuyorum. Şu an dengeli, dinamik, gerçekten iyi insanlardan oluşan bir ekibimiz var. İlk geldiğim günden beri çok sıcak ve samimi karşılandım. Antalyaspor'dan arkadaşlarımla birlikte mücadele ediyor olmak önemli. Bu sezondan itibaren yeni bir yapılanmaya giden B.B. Bodrumspor'un bizlere sunduğu imkân oldukça önemli. Şanslıyız, kıymetini bilmemiz lazım.