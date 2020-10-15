Tarsus affetmedi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un renkli takımlarından Tarsus İdman Yurdu, son anları nefes kesen maçta Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler; 13'te Mertcan Çam, 16'da Atilla Yıldırım ve 43'te Abdussamed Karnuçu'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 kapattı. Bodrumspor ikinci yarıda risk alarak oynadı ve 4 oyuncu değişikliğiyle girdi. 74'te Sergen Yatağan'la gol atan Bodrum, 80'de Ozan Sol'un penaltısıyla farkı indirdi. Kalan anlarda Bodrum yüklense de skor değişmedi.