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Tarsus affetmedi

Mertcan, Atilla ve Abdulsamed ile 3-0 yapan Güney ekibi, 2. yarıda geriye yaslandı. , Sergen ve Ozan’la gol attı ama yetmedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Tarsus affetmedi

Misli.com 2. Lig 'un renkli takımlarından , son anları nefes kesen maçta Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler; 13'te Mertcan Çam, 16'da ve 43'te Abdussamed Karnuçu'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 kapattı. Bodrumspor ikinci yarıda risk alarak oynadı ve 4 oyuncu değişikliğiyle girdi. 74'te Sergen Yatağan'la gol atan , 80'de Ozan Sol'un penaltısıyla farkı indirdi. Kalan anlarda Bodrum yüklense de skor değişmedi.

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