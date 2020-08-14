Karacabey’de çift imza

TFF 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor, Osmaniye'den Taşkın Kartal ile 1 yıllık kontrat imzaladı. 24 yaşındaki orta saha geçen sezon 28 maçta 4 asist yaptı. Karacabey, iç transferde ise 17 yaşındaki oyuncusu Mehmet Alp Karaman ile sözleşme yeniledi. Mehmet Alp geçen sezon Kasımpaşa'dan gelmişti.