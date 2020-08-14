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14 Ağustos 2020, Cuma
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Karacabey’de çift imza

Karacabey’de çift imza

TFF 2. Lig'e yükselen , 'den ile 1 yıllık kontrat imzaladı. 24 yaşındaki orta saha geçen sezon 28 maçta 4 asist yaptı. Karacabey, iç transferde ise 17 yaşındaki oyuncusu Karaman ile sözleşme yeniledi. Mehmet Alp geçen sezon Kasımpaşa'dan gelmişti.

TFF 2. Lig'e yükselen , 'den ile 1 yıllık kontrat imzaladı. 24 yaşındaki orta saha geçen sezon 28 maçta 4 asist yaptı. Karacabey, iç transferde ise 17 yaşındaki oyuncusu Karaman ile sözleşme yeniledi. Mehmet Alp geçen sezon Kasımpaşa'dan gelmişti.

  1. 14.8.2020
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