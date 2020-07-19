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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 2. Lig 2. Lig ve 3. Lig A Spor’da olacak

2. ve 3. Lig A Spor’da olacak

2. Lig ve 3. Lig A Spor’da olacak

'nin spor kanalı A Spor, arasında 'da oynanacak

'nin spor kanalı A Spor, arasında 'da oynanacak. 2. ve TFF 3. Lig play-off maçlarını canlı yayınlayacak. 2. Lig'de çeyrek final karşılaşmaları 20 Temmuz'da, 3. Lig yarı finalleri ise 21, 22, 23 Temmuz'da.
  1. 19.7.2020
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