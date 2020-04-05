Kaf-Kaf’ta beş isme yasak var!
Karşıyaka'da 5 futbolcu 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağına takıldı.
1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluları kapsayan yasağa göre; bu sezon A Takım'da şans bulan Batuhan Kara, Caner Cengiz, Mert Yılmaz, Kerem Dönertaş ve Mustafa Çalışkan evden dışarı adım atamayacak. Öte yandan teknik ekibin raporu doğrultusunda bireysel olarak çalışan oyunculara, diyet programı da çıkarıldığı bildirildi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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