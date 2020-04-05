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05 Nisan 2020, Pazar
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Kaf-Kaf’ta beş isme yasak var!

Kaf-Kaf’ta beş isme yasak var!

'da 5 futbolcu 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağına takıldı.

1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluları kapsayan yasağa göre; bu sezon A Takım'da şans bulan , , , ve evden dışarı adım atamayacak. Öte yandan teknik ekibin raporu doğrultusunda bireysel olarak çalışan oyunculara, diyet programı da çıkarıldığı bildirildi.

  1. 5.4.2020
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