Kaf-Kaf’ta beş isme yasak var!

1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluları kapsayan yasağa göre; bu sezon A Takım'da şans bulan Batuhan Kara, Caner Cengiz, Mert Yılmaz, Kerem Dönertaş ve Mustafa Çalışkan evden dışarı adım atamayacak. Öte yandan teknik ekibin raporu doğrultusunda bireysel olarak çalışan oyunculara, diyet programı da çıkarıldığı bildirildi.