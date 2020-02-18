Gümüşhanespor kümede kalmak istiyor!

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Halim Karaköse, "Bizim için iç saha maçları hedef maçlar. İçerde 7 maçımız, dışarda ise Şanlıurfapor maçı var. En iyi şekilde bu maçlara çıkarak ligde kalmayı planlıyoruz. Kadromuz eksik, teknik adam olarak bu bizi zorluyor. Elimizde alternatif yok, rekabet ortamı oluşturamıyoruz. Biz bunun farkındaydık, bunu bilerek geldik. Bu sıkıntıları en düşük seviyeye indirip, oyuncuları da belli bir seviyeye getirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Önemli olan oyuncularımızın inanmaları, inandıklarını görüyorum" diye konuştu.

"KADROMUZDA STOPERİMİZ YOK"

Lisanlı 18 tane oyuncuları olduğunu söyleyen teknik direktör Karaköse, "Kadromuzda stoperimiz yok. İki tane sağ bek oyuncumuzu stoper mevkiinde oynatıyoruz. Kanat oyuncumuzu sağ bek oynatıyoruz. Boş olan mevkileri, diğer pozisyondaki oyuncular dolduruyor. Şartlar bu, yapacak bir şey yok. Transfer tahtası kapalı, elimizde ki kadro belli. Bu oyuncu grubuyla çok iyi çalışıp, onların inançlarıyla beraber dezavantajlı kısmı sahaya yansıtmamak istiyoruz" dedi.

MUHARREM EFE: KISITLI BİR KADRO İLE BÜYÜK BİR SAVAŞ VERİYORUZ

Takım kaptanı Muharrem Efe ise sezon başında bu yana sorunların devam ettiğini belirterek, "Her türlü sorunla mücadele etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki müsabakadan puan alıp yukarıya doğru çıkmamız lazım. Kısıtlı bir kadromuz var. Kısıtlı bir kadro ile büyük bir savaş veriyoruz. İnşallah alacağımız galibiyetle takımın öz güveni yerine gelecek. Elimizden geleni yapacağız. Yönetimsel sorunlar, hoca değişikliği, ekonomik sorunlar ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak durumlara getirdi. Çok şükür şu anda güzel bir ortam var. Takımı ligde tutmak hepimiz için güzel bir iş olacak çünkü verdiğimiz mücadelenin sonucunu almış olacağız. Gerekli savaşı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.