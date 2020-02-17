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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Hakan Can: Zor maç oldu

Hakan Can: Zor maç oldu

2. Lig ekiplerinden Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Gümüşhanespor galibiyetinin sevincini yaşadıklarını bildirdi. İkinci yarıya iyi başlamadıklarını belirten Can, Takımına inanan, tribünde yerine alarak yalnız bırakmayarak destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Saha ve taraftarlarının önünde konuk ettikleri Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup ederek, camia olarak moral bulduklarını ifade eden Can, "İkinci yarıya iyi başlayamadık.

Üst üste aldığımız istemediğimiz sonuçlar hedeflediğimiz Play-off yarışından uzaklaştırdı. Klasmanda ise tehlikeli bölgeye geriletti. Gümüşhanespor karşılaşmasını kötü gidişata son vermek adına hedef koyduk. Rakibimiz ne kadar da kümede kalma mücadelesi verse de onlarda Tarsus'a puan ve puanlar hedefi ile geldi. Zor maç oldu. Öne geçtiğimiz müsabakada rakibimiz 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında ise 2-1'lik skoru yakalayarak soyunma odasına avantajlı girdik. 2. Yarı ise farkı daha da açabilecek pozisyonlar bulduk. Bir golümüz ofsayt gerekçesiyle verilmedi. 3-1'i yakaladığımız dakikadan sonra oyuna hakim olan taraf olduk. Maç sonunda ise sahadan 3 puanı 3 golle aldık" diye konuştu.
Kötü gidişata son vererek şeytanın bacağını kırdıklarını ifade eden Can, "Galibiyette emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı kutluyorum. Takımına inanan, tribünde yerine alarak yalnız bırakmayarak destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 17.02.2020
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