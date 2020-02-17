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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Gol düellosu Sivas’ın

Gol düellosu Sivas’ın

2. Lig 23. hafta erteleme maçında , evinde 'i 4-3 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller Ahmet (k.k), Ali, Uğur ve Eray'dan geldi. Sivas puanını 31'e yükseltirken; şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Demir ise 47'de kaldı.

2. Lig 23. hafta erteleme maçında , evinde 'i 4-3 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller Ahmet (k.k), Ali, Uğur ve Eray'dan geldi. Sivas puanını 31'e yükseltirken; şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Demir ise 47'de kaldı.

  1. 17.2.2020
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