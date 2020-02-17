Gol düellosu Sivas’ın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta erteleme maçında Sivas Belediye, evinde Ankara Demir'i 4-3 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller Ahmet (k.k), Ali, Uğur ve Eray'dan geldi. Sivas puanını 31'e yükseltirken; şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Demir ise 47'de kaldı.