Bodrumspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişata son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Eyüpspor engelini de aşarak rahat nefes aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişata son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Eyüpspor engelini de aşarak rahat nefes aldı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan yeşil-beyazlılar düşme hattından iyice uzaklaşırken, teknik direktör Tarık Daşgün serinin süreceğini söyledi.
Kötü günleri geride bıraktıklarını ifade eden Daşgün, "İyi yoldayız, takımın güveni geldi. Bundan sonraki haftalarda da kazanma alışkanlığımız sürmeli. Biz çok çalışıyoruz. İki galibiyet bizi rahatlatsa da işimiz henüz bitmedi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi. Bodrumspor'da devre arasında Bandırmaspor'dan transfer edilen tecrübeli forvet Timur Kosavalı, forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak kalitesini kanıtladı. Timur, Eyüpspor maçında gol perdesini şık bir golle açtı.
- 10.02.2020
-
Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
-
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
Yorum
karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
-
Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal geçmiş olsun büyük başkan
Bodrumspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.