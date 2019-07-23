Nerden nereye... Yiğit Gökoğlan Zonguldak Kömürspor'da! Son dakika transfer haberleri - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Haberler TFF 2. Lig Haberleri Nerden nereye... Yiğit Gökoğlan Zonguldak Kömürspor'da! Son dakika transfer haberleri

Nerden nereye... Yiğit Gökoğlan 'da! Son dakika haberleri

Nerden nereye... Yiğit Gökoğlan Zonguldak Kömürspor'da! Son dakika transfer haberleri

, teknik patron Serkan Afacan yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, dış transferde Keçiörengücü'nün stoperi Hakan Çevik'in ardından Fethiyespor'un 30 yaşındaki kanat oyuncusu 'ı da renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden , bir dönem forması giyen 30 yaşındaki futbolcu etti. Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'un 100. Yıl Bakacakkadı'daki kampına katıldı.

2012 sezonunda Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyerinde Manisasspor, Orduspor, , Akhisarspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor gibi takımlar da bulunuyor.

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  1. 23.07.2019
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