Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelecek sezon orta sahada bir 6, iki de 8 numarayla oynama planları yaparken tecrübeli teknik adamın bu üçlü tandemi hangi isimlerle kuracağı belli oldu. Terim'in kafasındaki Seri transferi tamamlanırken geriye iki isim kaldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübüne resmen söyledi ve kolaylık istedi. Beklenen iki transferin yanında bir de beklenmedik ayrılık var...

23 Temmuz 2019 Salı 15:40 Güncelleme: 23.07.2019 16:06
Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri

İşte Galatasaray'daki son dakika haberleri...

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Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri

Ndiaye ve Fernando'yla yolların ayrılmasından sonra orta saha hattı için yeniden bir kurgu oluşturmak isteyen Fatih Terim'in kadro planlaması belli oldu.

Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri

Michael Seri ile anlaştıktan sonra kafasındaki şablonu oturtmaya başlayan Terim'in, yönetimden 6 numara istediği belirtildi.

Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri

Başarılı teknik adamın bu sezon defansın önünde iki '8' bir '6' ile oynayacağı ortaya çıktı.

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Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri

Fernando'nun yerine topu iyi kullanan ve kesici özelliği olan '6' numara arayan Galatasaray'ın Wanyama, Cueallar, Schnderlin'le ilgilendiği biliniyordu.

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