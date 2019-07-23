Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelecek sezon orta sahada bir 6, iki de 8 numarayla oynama planları yaparken tecrübeli teknik adamın bu üçlü tandemi hangi isimlerle kuracağı belli oldu. Terim'in kafasındaki Seri transferi tamamlanırken geriye iki isim kaldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübüne resmen söyledi ve kolaylık istedi. Beklenen iki transferin yanında bir de beklenmedik ayrılık var...