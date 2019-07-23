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Gelen transfer sonrası isyan etti! 'Gitmek istiyorum' | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelecek sezon orta sahada bir 6, iki de 8 numarayla oynama planları yaparken tecrübeli teknik adamın bu üçlü tandemi hangi isimlerle kuracağı belli oldu. Terim'in kafasındaki Seri transferi tamamlanırken geriye iki isim kaldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübüne resmen söyledi ve kolaylık istedi. Beklenen iki transferin yanında bir de beklenmedik ayrılık var...
23 Temmuz 2019 Salı 15:40
Güncelleme: 23.07.2019 16:06
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İşte Galatasaray'daki son dakika haberleri...
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Ndiaye ve Fernando'yla yolların ayrılmasından sonra orta saha hattı için yeniden bir kurgu oluşturmak isteyen Fatih Terim'in kadro planlaması belli oldu.
Michael Seri ile anlaştıktan sonra kafasındaki şablonu oturtmaya başlayan Terim'in, yönetimden 6 numara istediği belirtildi.
Başarılı teknik adamın bu sezon defansın önünde iki '8' bir '6' ile oynayacağı ortaya çıktı.