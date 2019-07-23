Ahmet Bulut'tan A Spor'a Falcao açıklaması
Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendez'in Türkiye ortağı Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a transferi konusunda A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu ve "Transfer ihtimali % 50" dedi.
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