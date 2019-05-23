Denizlispor'un bütçesi 70 milyon tl

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Abalı Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlandıklarını söyledi. Teknik Direktör Yücel İldiz ile devam edeceklerini bildiren Ali Çetin, "En baştan bu yana ben Yücel hocamızla devam kararı almıştım. Yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerle birlikte Yücel hocamızla devam etme kararı aldık. Süper Lig'deki hedefimizi ilk 5'te oynamak olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda transferler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HOROZ'A EN AZ 10 TRANSFER

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için 70 milyon lira transfer bütçesi ayırdıklarını açıklayan Başkan Çetin, yeşil- siyahlı camiaya transfer müjdesi verdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Takımda iç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin birçoğunu bitirmek istiyoruz. Şu anda net, bitmiş bir transfer yok. Ama görüşmelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. Görüştüğümüz çok fazla futbolcu arkadaşımız var. Denizlispor'a en az 10 transfer düşünüyoruz" diye konuştu.



YETİŞTİĞİ KULÜPLE SÜPER LİG'E ÇIKTI

Denizlispor'da Recep Niyaz, altyapısından yetiştiği yeşil-siyahlılarla şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı. Henüz 15 yaşında, 2010'da Denizli'den F.Bahçe'ye transfer olurken, "Yerli Messi" olarak adlandırılan 24 yaşındaki genç maestronun kariyeri beklediği gibi gitmedi. Anadolu'da birçok kulüpte forma giydi. Geçen sezon Rize'yle Süper Lig'e çıktıktan sonra kadroda yer bulamadı ve yetiştiği kulübe döndü. Yuvaya dönüp başarılı bir sezon geçiren Recep, 12 gol 6 asistlik bir performans gösterdi. Başarılı futbolcu, "Doğduğum şehrin takımına şampiyonluk yolunda katkı verdiğim için gurur duyuyorum" dedi.



TAKIMDA SADECE 7 OYUNCU KALDI

Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda sadece 7 oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini belirterek, transferde nokta atışı yapacaklarını vurguladı. Fırat, "İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlıyoruz. Takımında sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın mukaveleleri devam ediyor. Zaman kaybetmeden Süper Lig'de başarılı olacak takımı kuracağız. Transferde titiz davranıp bütçemize dikkat edeceğiz. Kalmasını istediğimiz de aramızdan ayrılanlar da olacak. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde Denizlispor'a getireceğiz" diye yeşil-siyahlı camiaya umut verdi.