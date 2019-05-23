Denizlispor'un bütçesi 70 milyon tl
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Denizlispor'un bütçesi 70 milyon TL

Denizlispor'un bütçesi 70 milyon TL

Sadece 7 oyuncusu kalan Horoz’da Başkan , “’de hedefimizi ilk 5 olarak belirlemiştik. 70 milyon TL bütçesi ayırdık” diye iddialı konuştu.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Abalı Denizlispor'un kulüp başkanı , gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlandıklarını söyledi. Teknik Direktör Yücel İldiz ile devam edeceklerini bildiren Ali Çetin, "En baştan bu yana ben Yücel hocamızla devam kararı almıştım. Yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerle birlikte Yücel hocamızla devam etme kararı aldık. 'deki hedefimizi ilk 5'te oynamak olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda transferler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HOROZ'A EN AZ 10 TRANSFER
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için 70 milyon lira bütçesi ayırdıklarını açıklayan Başkan Çetin, yeşil- siyahlı camiaya transfer müjdesi verdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Takımda iç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin birçoğunu bitirmek istiyoruz. Şu anda net, bitmiş bir transfer yok. Ama görüşmelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. Görüştüğümüz çok fazla futbolcu arkadaşımız var. Denizlispor'a en az 10 transfer düşünüyoruz" diye konuştu.

YETİŞTİĞİ KULÜPLE SÜPER LİG'E ÇIKTI
Denizlispor'da , altyapısından yetiştiği yeşil-siyahlılarla şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı. Henüz 15 yaşında, 2010'da Denizli'den F.Bahçe'ye transfer olurken, "Yerli Messi" olarak adlandırılan 24 yaşındaki genç maestronun kariyeri beklediği gibi gitmedi. Anadolu'da birçok kulüpte forma giydi. Geçen sezon 'yle Süper Lig'e çıktıktan sonra kadroda yer bulamadı ve yetiştiği kulübe döndü. Yuvaya dönüp başarılı bir sezon geçiren Recep, 12 gol 6 asistlik bir performans gösterdi. Başarılı futbolcu, "Doğduğum şehrin takımına şampiyonluk yolunda katkı verdiğim için gurur duyuyorum" dedi.

TAKIMDA SADECE 7 OYUNCU KALDI
Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda sadece 7 oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini belirterek, transferde nokta atışı yapacaklarını vurguladı. Fırat, "İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlıyoruz. Takımında sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, , Kehinde ve Recep Niyaz'ın mukaveleleri devam ediyor. Zaman kaybetmeden Süper Lig'de başarılı olacak takımı kuracağız. Transferde titiz davranıp bütçemize dikkat edeceğiz. Kalmasını istediğimiz de aramızdan ayrılanlar da olacak. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde Denizlispor'a getireceğiz" diye yeşil-siyahlı camiaya umut verdi.

  1. 23.5.2019
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