TFF 2. Lig'de en başarılı ekip Hatayspor
Normal sezon heyecanı tamamlanan TFF 2. Lig'de, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Hatayspor 76 puanla en başarılı ekip oldu.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen, play-off'a kalan ve ligden düşen takımların belli olduğu TFF 2. Lig'de, Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta Hatayspor Spor Toto 1. Lig vizesi aldı.
Beyaz Grup'ta Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Keçiörengücü 1. Lig'e yükselen 3. takım olmak için mücadelelerini sürdürecek.
Takımların kendi gruplarında yapılan eşleşmelerle 10 Mayıs'ta başlayacağı play-off çeyrek final mücadelesinde rakiplerini eleyenler yarı finale çıkacak. Her iki gruptan birer takım play-off finalinde karşılaşacak.
Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Silivrispor, Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu lige veda eden takımlar oldu.
Beyaz Grup'ta Karşıyaka, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ile Mersin İdmanyurdu'na Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, PFDK ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.
EN BAŞARILI EKİP HATAYSPOR
Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Hatayspor topladığı 76 puanla en başarılı takım oldu. Hatayspor'u aynı grupta 74 puana ulaşan Menemen Belediyespor ve 70 puanlı Afjet Afyonspor takip etti.
Beyaz Grup şampiyonu Altay ise 34 haftalık periyotta 66 puan topladı.
EN GOLCÜ TAKIMLAR
Toplam 1669 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 879 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 790'da kaldı.
Kırmızı Grup'ta 77 gol atan Keçiörengücü en golcü, aynı grupta 19 golü bulunan Mersin İdmanyurdu en az gol atan takım oldu.
EN GOLCÜ FUTBOLCU
Ligin en golcü oyuncuları Kırmızı Grup'ta yer aldı.
Lige veda eden Bucaspor'da 28 gole ulaşan İlyas Çakmak, 24 gole sahip Menemen Belediyesporlu Samed Ali Kaya ve 21 gollü Afjet Afyonsporlu Oltan Karakullukçu en golcü isimler oldu.
2017-2018 RAPORU
|Beyaz Grup
|Kırmızı Grup
|En az galip gelen
|Silivrispor (2)
|Mersin İdmanyurdu (1)
|En fazla galip gelen
|Altay, Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor (19)
|Hatayspor (23)
|En fazla berabere kalan
|Fethiyespor, Kahramanmaraşspor (12)
|Sancaktepe Belediyespor (11)
|En az berabere kalan
|Ottocool Karagümrük, Şanlıurfaspor (6)
|Mersin İdmanyurdu (1)
|En fazla yenilen
|Silivrispor (21)
|Mersin İdmanyurdu (32)
|En az yenilen
|Altay (6)
|Hatayspor, Menemen Belediyespor (4)
|En fazla gol atan
|Altay (62)
|Keçiörengücü (77)
|En az gol atan
|Zonguldak Kömürspor, Silivrispor (26)
|Mersin İdmanyurdu (19)
|En fazla gol yiyen
|Silivrispor (60)
|Mersin İdmanyurdu (133)
|En az gol yiyen
|Gümüşhanespor (30)
|Hatayspor (15)
|Kendi sahasında en başarılı
|Şanlıurfaspor (41 puan)
|Menemen Belediyespor (47 puan)
|Kendi sahasında en başarısız
|Silivrispor (10 puan)
|Mersin İdmanyurdu (3 puan)
|Kendi sahasında en fazla galip gelen
|Şanlıurfaspor (13)
|Menemen Belediyespor (15)
|Kendi sahasında en az galip gelen
|Silivrispor (1)
|Mersin İdmanyurdu (1)
|Kendi sahasında en fazla berabere kalan
|Zonguldak Kömürspor (8)
|Tuzlaspor, Tokatspor, Amed Sportif Faaliyetler (6)
|Kendi sahasında en az berabere kalan
|Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor (2)
|Mersin İdmanyurdu (0)
|Kendi sahasında en fazla yenilen
|Karşıyaka, Silivrispor (9)
|Mersin İdmanyurdu (16)
|Kendi sahasında en az yenilen
|Sakaryaspor, Bandırmaspor (1)
|Menemen Belediyespor, Afjet Afyonspor (0)
|Kendi sahasında en fazla gol atan
|Gümüşhanespor, Konya Anadolu Selçukspor, Şanlıurfaspor (37)
|Keçiörengücü (47)
|Kendi sahasında en az gol atan
|Silivrispor (11)
|Mersin İdmanyurdu (7)
|Kendi sahasında en fazla gol yiyen
|Nazilli Belediyespor (28)
|Mersin İdmanyurdu (66)
|Kendi sahasında en az gol yiyen
|Zonguldak Kömürspor (9)
|Hatayspor (3)
|Deplasmanda en başarılı
|Altay (27 puan)
|Hatayspor (34 puan)
|Deplasmanda en başarısız
|Nazilli Belediyespor (6 puan)
|Mersin İdmanyurdu (1 puan)
|Deplasmanda en fazla galip gelen
|Bandırmaspor (8)
|Hatayspor (10)
|Deplasmanda en az galip gelen
|Nazilli Belediyespor (0)
|Mersin İdmanyurdu (0)
|Deplasmanda en fazla berabere kalan
|BUGSAŞ Spor, Konya Anadolu Selçukspor (7)
|Sancaktepe Belediyespor (8)
|Deplasmanda en az berabere kalan
|Bandırmaspor, Niğde Belediyespor (2)
|Kastamonuspor 1966, Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu (1)
|Deplasmanda en fazla yenilen
|Ottocool Karagümrük, Zonguldakspor, Silivrispor (12)
|Mersin İdmanyurdu (16)
|Deplasmanda en az yenilen
|Altay, BUGSAŞ Spor (4)
|Sivas Belediyespor, Hatayspor (3)
|Deplasmanda en fazla gol atan
|BUGSAŞ Spor (30)
|Sancaktepe Belediyespor, Hatayspor (31)
|Deplasmanda en az gol atan
|Ottocool Karagümrük (8)
|Sarıyer, Mersin İdmanyurdu (12)
|Deplasmanda en fazla gol yiyen
|Silivrispor (36)
|Mersin İdmanyurdu (67)
|Deplasmanda en az gol yiyen
|Gümüşhanespor (16)
|Hatayspor (12)
Not: Puan silme cezaları alan ekiplerin cezaları sezon raporu değerlendirmesinde hesaba katılmamıştır.
- 7.5.2018 11:40
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Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
-
Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 6
Yorum
düzceli Ben futbolda adaletin olmadığını düşünüyorum. VAR sisteminin gelmesini diliyorum.
-
Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR DEĞİL Kİ BİR ÇOK DEFA ALDATMAYA YÖNELİK HAREKETLER VAR 1 TANESİNE BİLE VERMEDİ KART ! ZORLA FENERİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR...
TFF 2. Lig'de en başarılı ekip Hatayspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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