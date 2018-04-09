TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları
Düşme potasında yer alan kırmızı-yeşilliler, yenik duruma düştüğü derbide zafere uzandı Ezeli rakibini deviren Karşıyaka, lige tutunma umutlarını da gelecek haftalara taşıdı
AFYON'DAN ÇIKIŞ YOK
Afjet Afyonspor, evinde rakiplerinin kabusu olmaya devam ediyor. Mor-beyazlılar, bu kez Amed Sportif'e şans tanımadı. Zirve mücadelesi veren ev sahibi, rakibini 2-0'la geçerken, bu sezon evinde oynadığı 15. maçta 12. galibiyetini aldı. Taraftarı önünde namağlup olan Serhat Gülpınar'ın öğrencileri, 64 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Maça hızlı başlayan Afyonspor'du. Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi, 13. dakikada Ersel'in golüyle öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan mor-beyazlılar, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci 45'te de üstünlüğünü sürdüren Afyonspor, sayısın fırsatı harcadı. Ev sahibi 62. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı. Perdeyi kapatan isim olan Oltan Karakullukçu, şık bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 2-0. Bu sonuçla 64 puana yükselen Afyon, Hatay'la farkı 4'e indirdi.
BODRUM, BUCA'YI ATEŞE ATTI
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattının kritik maçında Bodrum, konuk ettiği Buca'yı sürklase etti: 6-2. Bodrum'a üst üste 4. galibiyeti getiren goller Erçağ (2), Şaban (2), Emre, Uğurcan (k.k)'den geldi. Puanını 31'e yükselten Bodrum, 28 puanda bıraktığı Buca'yı bu sonuçla ateşin içine attı. Tribünde olayların yaşandığı maçta konuk ekip taraftarları 6. golün ardından karşılaşmadan ayrıldı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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