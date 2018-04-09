TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    2. Lig'de haftanın sonuçları

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 2. Lig'de haftanın sonuçları

    Düşme potasında yer alan kırmızı-yeşilliler, yenik duruma düştüğü derbide zafere uzandı Ezeli rakibini deviren , lige tutunma umutlarını da gelecek haftalara taşıdı

    2. Lig'de günün maçı 'de oynandı. İki ezeli rakibin mücadelesinde gülen oldu. Altay'a konuk olan kırmızı-yeşilliler, yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanırken, kümede kalma umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Maça hızlı başlayan Kaf-Kaf, 9. dakikada gole yaklaştı. Arka direkte uygun durumda kafayı vuran Hakan, takımını mutlak bir golden etti. 12'de savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan , sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 19'da Abdulhamit'in frikiğinde top direği sıyırdı. 40'ta Doğan'ın şutunu kaleci Erhan son anda kornere tokatladı. 56'da eşitliği sağladı. Onur'un soldan ortasına hareketlenen Doğukan, topu filelere yolladı: 1-1. 80'de Tayfun'un pasında boş kale önünde topla buluşan Hakan, Karşıyaka'yı öne geçiren golü attı: 1-2.

    AFYON'DAN ÇIKIŞ YOK
    Afjet Afyonspor, evinde rakiplerinin kabusu olmaya devam ediyor. Mor-beyazlılar, bu kez Amed Sportif'e şans tanımadı. Zirve mücadelesi veren ev sahibi, rakibini 2-0'la geçerken, bu sezon evinde oynadığı 15. maçta 12. galibiyetini aldı. Taraftarı önünde namağlup olan Serhat Gülpınar'ın öğrencileri, 64 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Maça hızlı başlayan Afyonspor'du. Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi, 13. dakikada Ersel'in golüyle öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan mor-beyazlılar, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci 45'te de üstünlüğünü sürdüren Afyonspor, sayısın fırsatı harcadı. Ev sahibi 62. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı. Perdeyi kapatan isim olan Oltan Karakullukçu, şık bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 2-0. Bu sonuçla 64 puana yükselen Afyon, Hatay'la farkı 4'e indirdi.

    , BUCA'YI ATEŞE ATTI
    2'nci Lig 'ta düşme hattının kritik maçında , konuk ettiği 'yı sürklase etti: 6-2. Bodrum'a üst üste 4. galibiyeti getiren goller Erçağ (2), Şaban (2), Emre, Uğurcan (k.k)'den geldi. Puanını 31'e yükselten Bodrum, 28 puanda bıraktığı 'yı bu sonuçla ateşin içine attı. Tribünde olayların yaşandığı maçta konuk ekip taraftarları 6. golün ardından karşılaşmadan ayrıldı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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