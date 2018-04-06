Bodrumspor galibiyete şartlandı

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda kart cezalıları golcü Çağrı ile orta saha Erkan, müsabakada görev yapamayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, tüm caimanın karşılaşmayı iple çektiğini belirterek, "Hepimiz inandık, bütünleştik. Tüm taraftarımızı pazar günü stadımıza bekliyoruz. İnayorum ki yeni hafta düşme potasının üserinde gireceğiz" dedi.