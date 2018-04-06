Bodrumspor galibiyete şartlandı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bodrumspor galibiyete şartlandı

    Bodrumspor galibiyete şartlandı

    2'nci Lig 'ta pazar günü düşme hattından kurtulma yolunda ön önemli rakibi haline gelen 'u konuk edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

    Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda kart cezalıları golcü Çağrı ile orta saha Erkan, müsabakada görev yapamayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, tüm caimanın karşılaşmayı iple çektiğini belirterek, "Hepimiz inandık, bütünleştik. Tüm taraftarımızı pazar günü stadımıza bekliyoruz. İnayorum ki yeni hafta düşme potasının üserinde gireceğiz" dedi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bodrumspor galibiyete şartlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN