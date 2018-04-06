Bodrumspor galibiyete şartlandı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü düşme hattından kurtulma yolunda ön önemli rakibi haline gelen Bucaspor'u konuk edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda kart cezalıları golcü Çağrı ile orta saha Erkan, müsabakada görev yapamayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, tüm caimanın karşılaşmayı iple çektiğini belirterek, "Hepimiz inandık, bütünleştik. Tüm taraftarımızı pazar günü stadımıza bekliyoruz. İnayorum ki yeni hafta düşme potasının üserinde gireceğiz" dedi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:54
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‘Niyeti baştan belli!’
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GÖRENGÖREN Göztepe Spor Hükmen 3-0 galip sayılmalı Ormanada Ömürboyu futboldan men cezası verilmeli.
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Büyük transfer bombası: Yaya Toure
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eren adam 34 yaşında alınmaması lazım
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 7
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özcan Beşiktaş maçı öncesi kart cezası görünce belli olmuştu zaten
Bodrumspor galibiyete şartlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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