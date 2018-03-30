Nazilli taraftarına deplasman yasağı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü deplasmanda Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'a taraftar yasağı geldi. İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu karararı gereğince siyah-beyazlıların taraftarların Atatürk Stadı'na alınmayacağı öğrenildi. Nazilli Belediyesporlu futbolseverler gelen deplasman yasağına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İzmir'e çıkarma yapmaya hazırlanan taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öte yandan yarın oynanacak Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor ve Bucaspor-Amed Sportif müsabakalarında da stada konuk seyirci alınmayacak.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:13
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 15
Yorum
MUHİP HELAL OLSUN BAŞKANIMA YİNE SEÇİLİR İNŞALLAHTA FENERBAHÇEMİZİ DAHADA YÜKSEKLERE TAŞIR
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Trabzon'u deşifre etti!
Toplam 4
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hemşinli tipe bak
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Artık çalışılmayacak
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fener yok artık .... Ali Sami .1 milyar sempatizan vardır ..
Nazilli taraftarına deplasman yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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