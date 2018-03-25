Şipşak Altay – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Şipşak Altay

    Şipşak Altay

    ve Hüsamettin’in 3 dakika içinde attığı 2 golle Silivri’yi deviren siyah-beyazlılar maç fazlasıyla zirveye kondu

    2. Lig 'ta son haftalarda yüzü bir türlü gülmeyen Altay, son sıradaki Silivri'yi konuk etti. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede siyah-beyazlılar, 74'te ve 77'de Hüsamettin'le 2-0'lık galibiyete uzandı. Konuk ekip 64'te Furkan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. 3 haftalık özlemine son veren Altay, puanını 53'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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